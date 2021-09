Cidades Iris Rezende já se alimenta sozinho, diz dona Iris Emedebista segue em recuperação após ser submetido a uma cirurgia para retirada de coágulo após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH)

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) já se alimenta sozinho e segue fazendo exercícios de fisioterapia. Em uma postagem em suas redes sociais, a esposa do emedebista atualizou as informações sobre a recuperação de Iris e contou ainda que tem conversado com ele por chamada de vídeo. “Vê-lo alimentar se com as próprias mãos e disciplinadamente c...