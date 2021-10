Cidades Iris Rezende já caminha pelos corredores do hospital em São Paulo, diz família O político foi internado no dia 6 de agosto, quando foi submetido a uma cirurgia para retirada de coágulo após sofrer um AVC hemorrágico, e transferido no dia 31 para São Paulo

O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, já está caminhando pelos corredores do hospital onde está internado, em São Paulo. A informação sobre a boa recuperação do político foi publicada por sua esposa, dona Iris, em suas redes sociais: “Hoje foi um dia só de bençãos no hospital em São Paulo. Recebi vídeos do Íris caminhando pelos corredores e...