Cidades Iris Rezende está tranquilo e com exames bons, afirma filha Ex-governador de Goiás foi internado no dia 6 de agosto, quando passou por uma cirurgia para retirada de um coágulo, após sofrer um AVC hemorrágico

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, passou o dia desta terça-feira (12) sonolento, mas tranquilo e com exames bons. A informação foi divulgada pela filha do político, Ana Paula Rezende, em um post nas redes sociais. A data de terça-feira marcou o aniversário de Ana Paula Rezende. No post, a filha de Iris publicou uma foto, ...