Cidades Iris Rezende critica gratuidades no transporte coletivo e avança em privatização: "A Metrobus faliu" Prefeitura de Goiânia apresentou documento ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), com estudo sobre o processo de concessão da empresa de economia mista para a iniciativa privada

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), criticou nesta terça-feira (13) as gratuidades no transporte coletivo para certos segmentos. "Eu entendo que a solução não é ficar subsidiando. O dia que foram inventar moda, dar passe gratuito para esse ou para aquele segmento, foi anarquizando e a empresa está aí, praticamente falida", disse o prefeito após reunião com o g...