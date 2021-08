Atualizada às 12h58.

O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB), de 87 anos, foi extubado na manhã desta terça-feira (10) e respira de forma espontânea. No entanto, ele segue internado em Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Neurologia de Goiânia em estado grave e sem previsão de alta.

Ao deixar a UTI do hospital, uma das filhas de Iris, Ana Paula Rezende, conversou com a imprensa e contou que a extubação aconteceu de forma tranquila e ele respira sem auxílio de nenhum aparelho. De acordo com ela, Iris não está 100% sem a sedação e ainda está acordando, mas reconheceu as filhas e a equipe médica. “Ele pediu para ir embora, pediu água e disse que estava com sede. Isso para gente foi uma vitória muito grande”, disse emocionada.

Fiquei feliz hoje.Íris foi extubado há meia hora e reconheceu filhas e médicos q estavam a sua volta.Graças a Deus.Aleluia! — Dona Iris (@Gab_DonaIris) August 10, 2021

Ainda de acordo com Ana Paula, os médicos disseram que a saúde de Iris estava muito boa e isso ajudou muito. Além disso, segundo ela, Iris sempre teve cuidados com a alimentação e praticou exercícios físicos e isso deve influenciar na recuperação dele. “A recuperação dele, provavelmente, será maior e mais rápida devido a esses fatores”, afirmou.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) também esteve no hospital no final desta manhã. O democrata contou que Iris está fazendo fisioterapia respiratória, apresenta reação e movimento em todos os quatro membros, mas segue internado na UTI em recuperação da cirurgia. De acordo com o governador, Iris ainda não está conversando e é alimentado por sonda.

Boletim divulgado no início desta tarde informa que foi registrada uma melhora do controle da pressão arterial e os outros órgãos seguem normais.

O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia passou por um procedimento cirúrgico na sexta-feira (6) após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico.