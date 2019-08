Cidades Iris promete "não acabar com a Comurg", mas aponta reestruturação da companhia Prefeito de Goiânia participou nesta terça-feira (6) de live do jornal O POPULAR no Facebook.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, foi o entrevistado da live do POPULAR no Facebook, na manhã desta terça-feira (6). Entre os principais pontos da conversa, o administrador, ao ser questionado sobre a possibilidade de privatização da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comurg), "fazer tudo para não acabar com o Comurg", mas apontou para um processo de reestruturação d...