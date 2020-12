Cidades Iris e Caiado culpam gestões estaduais anteriores por paralisação no transporte Prefeito de Goiânia e governador de Goiás estiveram juntos na inauguração da ponte da Avenida Alpes e falaram sobre situação do sistema metropolitano

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), voltaram a culpabilizar as gestões anteriores do Estado pela atual situação do sistema de transporte coletivo metropolitano. Desde a manhã deste sábado (19), as quatro concessionárias privadas do sistema não tiveram nenhum ônibus rodando. As empresas alegam déficit de R$ 75 milhões desde o início da pande...