Cidades Iris acata recomendação do MP e cancela reunião que iria aprovar aumento de R$ 0,20 da passagem Encontro do colegiado para definir aumento da tarifa estava marcado para a manhã desta sexta-feira (21), mas promotora Leila Maria de Oliveira pediu informações sobre cálculo do reajuste

A reunião da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), que estava marcada para a manhã desta sexta-feira (21), foi cancelada pelo presidente do colegiado e prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado (MDB). A razão foi a recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), feita pela promotora Leila Maria de Oliveira, em que pede os cálculos realizados p...