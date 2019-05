Vida Urbana “Iremos fazer todo um esforço para reverter essa situação”,diz reitor da UFG sobre bloqueio de verba Edward Madureira afirma que mesmo com cortes, universidade não se mantém com bloqueio de 30% da verba

Qual a projeção para o funcionamento da UFG com o bloqueio de 30% no orçamento?Até quando aguenta, prefiro não fazer essa projeção. O certo é que o recursos que não está bloqueado é insuficiente para chegar no fim do ano. O que vamos fazer agora é uma fórmula para que a gente consiga ir mais longe, para não comprometer as aulas e não deixar de honrar com nos...