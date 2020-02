Cidades Irã tem 15 mortes por coronavírus e até vice-ministro da saúde está doente País já é o segundo com mais mortes pela doença depois da China; país vizinhos cancelam voos

Com 15 mortes pelo novo coronavírus, o Irã já é o segundo país com mais mortes no surto, depois da China, que registra mais de 2,5 mil óbitos. O vice-ministro da Saúde iraniano, Iraj Harirsh, é um dos diagnosticados com a doença, informaram autoridades nesta terça-feira, 25. País vizinhos, como os Emirados Árabes, a Turquia e a Armênia, já anunciaram suspensão de voos p...