Cidades Iquego negocia vacinas e medicamento contra a Covid-19 Estatal goiana tenta acordo com laboratórios da China, Rússia e Índia, mas sem testes com voluntários e só após aprovação da terceira fase

O governo estadual negocia por meio da Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego) com laboratórios da China, da Índia e da Rússia para uma possível futura fabricação de vacina contra a Covid-19 caso alguma delas consiga passar pela terceira e última fase de estudos. Ao contrário do que acontece em outros Estados, porém, o governo goiano não pretende estabelecer parcerias c...