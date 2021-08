Cidades IPVA: prazo para pagamento se encerra nesta quinta-feira (5) em Goiás Vencimento da terceira parcela ou parcela única dos veículos com placas finais 1, 2, 3, 4 e 5 se encerra dia 5 de agosto

O prazo para pagamento da terceira parcela ou parcela única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em Goiás, vence nesta quinta-feira (5). A data foi alterada em virtude dos impactos econômicos ocasionados pela pandemia de Covid-19. Assim, veículos com placas finais 1, 2, 3, 4 e 5 devem regularizar o débito, juntamente com o Licenciamento Anual. ...