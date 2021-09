67% dos imóveis dos bairros nobres de Goiânia terão queda de IPTU

A zona fiscal 1, onde está localizado o Centro de Goiânia e alguns dos bairros mais valorizados da capital, como o Setor Marista e o Setor Bueno, é a que concentra, proporcionalmente, mais imóveis beneficiados com redução no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) caso seja aprovado o projeto de lei proposto pela Prefeitura que atualiza o Código Tributário Municipal (CTM), em tramitação na Câmara Municipal.

Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) a ser entregue para os vereadores, ao qual O POPULAR teve acesso com exclusividade, mostra que 66,9% dos imóveis localizados nestes bairros terão redução e 30,1% terão aumento de no máximo R$ 100. Dos 137.375 destas edificações, 1.006 ficarão isentas porque com a atualização dos cálculos vão apresentar um valor venal de até R$ 100 mil, o que equivale a 0,8% do total.

Patinetes elétricas voltaram a operar em parques de Goiânia

Um ano e oito meses depois da interrupção do serviço, as patinetes elétricas voltaram às ruas de Goiânia. Algumas unidades já estão disponíveis no Parque Flamboyant, Parque Vaca Brava e em câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). “A operação está em um período de teste”, diz o diretor comercial da FlipOn, empresa responsável pelo serviço, Mauricio Petinelli.

O início da operação surpreendeu a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). De acordo com o superintendente de Mobilidade, Marcos Villas Boas, a empresa ainda está em fase de discussão com a Prefeitura e o acordo operacional deve ser assinado na terça-feira da semana que vem, dia 21.

Em Goiás, preço do etanol na usina é o maior em 12 anos

O litro do etanol está em alta nos postos de combustíveis em Goiás, aumentou em média R$ 0,13 em duas semanas. O que reflete o fato de que o custo do produto está pressionado pelos resultados no campo. Com o impacto do clima seco, das geadas e das queimadas na cana-de-açúcar, a expectativa é de que as usinas parem a produção mais cedo este ano. Porém, o preço praticado pelas indústrias goianas em vendas internas já está no maior patamar do ano.

Sem considerar a inflação, o valor nominal está o mais alto desde 2009 pela série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), com R$2,918 o litro do etanol hidratado, registrado no último dia 10. Ao acrescentar os impostos, margens e custos que envolvem a cadeia até chegar à ponta, a média praticada nos postos goianos alcançou na semana passada R$4,726, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).