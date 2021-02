Cidades IPTU deve ser pago até o dia 22 em Goiânia Valor do tributo pode ser consultado no site da Prefeitura

Embora a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Goiânia ainda não tenha fechado todos os dados relativos ao impacto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 nos cofres públicos, já está disponível no site da Prefeitura os valores do tributo que deverão ser pagos até o dia 22 deste mês. Este ano, o reajuste de 4,51% é baseado no Índice de Preços ao Consu...