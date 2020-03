Cidades Iphan teme que obra cause danos em bens no Centro de Goiânia Serviços entre a Rua 1 e a Praça Cívica estão embargados desde janeiro, quando ocorreu um descolamento de uma das placas na Torre do Relógio

O maquinário pesado utilizado nas obras de drenagem e recapeamento da Avenida Goiás, no Setor Central de Goiânia, para a construção do corredor exclusivo de transporte coletivo do BRT Norte-Sul pode ser a causa de um descolamento de uma das placas da Torre do Relógio, que fica no canteiro central da via na quadra entre a Rua 1 e a Praça Cívica. Em razão disto, o Instit...