Cidades Iphan retoma ação de preservação de sítios arqueológicos em Serranópolis Trabalho de remoção de vegetação e da microfauna que ameaçam pinturas rupestres, no Sudoeste do Estado, começa no próximo mês

Dois anos após realizar ações emergenciais de conservação das pinturas e gravuras rupestres em dez dos mais visitados sítios do complexo arqueológico de Serranópolis, município do Sudoeste goiano, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) anuncia a retomada do trabalho, agora focado em dez outros sítios. Levantamento realizado pelo próprio órgão e...