Cidades Iphan embarga obra do BRT na região da Praça Cívica Órgão federal notificou Prefeitura de Goiânia em meados de janeiro e medida pretende prevenir sobre possíveis danos em bens tombados na região, como a Torre do Relógio, que sofreu descolamento de uma placa

As obras do BRT Norte-Sul na Avenida Goiás, entre a Rua 1 e a Praça Cívica, estão embargadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) com receio que o maquinário pesado que realiza a instalação de tubulações de drenagem e recapeamento da pista possa causar danos nos bens tombados do Centro de Goiânia. O embargo foi emitido pelo superintendente d...