Cidades Iphan em Goiás tem cargo sorteado Deputado professor Alcides (PP) indicou advogado sem experiência em gestão de patrimônio histórico e artístico. Segundo ele, cargos foram distribuídos entre parlamentares goianos

O cargo de superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás teve mudança após indicação do deputado federal Alcides Ribeiro (PP), o professor Alcides. No lugar de Salma Saddi, que estava na superintendência desde a sua criação (leia mais ao lado), foi nomeado o advogado Allyson Ribeiro e Silva Cabral. O novo superintendente não possui expe...