O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) disse que vai elaborar regras para a liberação de cirurgias e procedimentos eletivos, em parceria com as entidades representativas dos profissionais de saúde. O retorno da atividade, que foi suspensa no Estado devido ao coronavírus, deve ser gradual.

Segundo o instituto, o objetivo é garantir critérios de segurança para os prestadores de serviço e pacientes, além de estabelecer medidas para evitar a lotação de leitos durante o período de controle ao avanço da pandemia.

Entre as cirurgias liberadas estão procedimentos médicos e odontológicos e terapias (fisioterapia e fonoaudiologia). O Ipasgo reforça que vai seguir protocolos para reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19 para os profissionais e pacientes.

Por ora, o instituto já divulgou que os profissionais de saúde e os pacientes deverão, obrigatoriamente, assinar um ‘termo de consentimento informado’ antes dos pedidos no Ipasgo.