Cidades Ipasgo vê com "estranheza" posicionamento da Ahpaceg sobre leitos vazios Nesta quarta-feira (13), a instituição que representa parte dos hospitais particulares do Estado divulgou comunicado que teria como objetivo esclarecer "inverdades" a respeito da pandemia do novo coronavírus e que 80% das vagas destinadas a pacientes da Covid-19 estariam desocupados. Sílvio Fernandes, no entanto, defende atuação do Estado diante do problema de saúde

O presidente do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo), Silvio Fernandes, divulgou nota na noite desta quarta-feira (13) na qual ele diz causar "profunda estranheza" o posicionamento da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) a respeito de leitos vazios em unidades particulares. Mais cedo, a Ahpaceg divulgou uma nota informando que dos cerca de cem leitos destinados ao tratamento de pacientes diagnosticados com a Covi...