Cidades Ipasgo terá primeira clínica para mulheres e crianças em Aparecida de Goiânia Centro médico oferecerá atendimento 24 horas de urgência e emergência pediátricas. Intuito é levar modelo para outras cidades, diz presidente

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) terá em funcionamento uma unidade voltada para o atendimento de mulheres e crianças usuárias do plano de saúde a partir deste sábado (5). Instalada no Setor Serra Dourada III, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, ela será a primeira sob o modelo Ipasgo Clínicas no Estado e dev...