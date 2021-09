Cidades Ipasgo suspende redução de cotas e libera cirurgias eletivas, exames e consultas Em reunião do Conselho Deliberativo do instituto, na manhã desta quarta-feira (22) o presidente interino do órgão informou a mudança

Durante reunião do Conselho Deliberativo do Ipasgo (CDI), realizada na manhã desta quarta-feira (22), o presidente interino do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo), Ismael Alexandrino, informou o fim da redução das cotas de atendimentos. A medida suspende o ato que havia sido anunciado em 9 de setembro deste ano. Assim, procedimentos, c...