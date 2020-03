O Instituto de Assistência dos Servidores de Goiás (Ipasgo) anunciou, nesta terça-feira (17), a restrição de atendimento presencial de 24 serviços que podem ser feitos por meio do site ou do aplicativo Ipasgo Fácil. A ação segue os protocolos de combate ao coronavírus e quem tiver dúvidas pode buscar informações por meio do telefone 0800 62 1919. A oferta de serviços presenciais será exclusiva para serviços não disponíveis na internet.

Utilizando o site ou aplicativo, os usuários do plano podem realizar consultas de processos, emitir boletos, parcelar débitos, consultar mensalidades e relatórios de parcelamentos, assim como acessar a contribuição para imposto de renda e o extrato financeiro. Guias de consultas, histórico, consulta de carência e cancelamento de atendimentos também podem ser acessados.

A triagem para o acesso à sede será feito logo na entrada e a orientação é de que haja cautela nos acompanhantes. Isso porque, em sua maioria, são crianças e idosos.

Confira os 24 serviços que o Ipasgo oferece via internet

O acesso pode ser pelo site www.ipasgo.go.gov.br ou pelo app Ipasgo Fácil disponível para android e IOS

• Consulta de processos

• Emissão de Boletos

• Parcelamento

• Consulta Mensalidades

• Consulta Coparticipações

• Relatório de Parcelamentos

• Consulta de Contribuições para Imposto de Renda

• Extrato Financeiro

• Consulta Cota Procedimento: lista as quantidades de procedimentos que cada prestador pode realizar

• Emissão de guia de consulta

• Lista todas as solicitações para a auditoria cadastradas para o usuário

• Lista todos os pedidos de exames cadastrados para o usuário

• Histórico de Atendimento: lista todos os atendimentos que foram realizados pelo usuário

• Consultar Carência: lista as carências do usuário

• Relatório de Créditos

• Cancelamento do Atendimento

• Agendamentos

• Dados Cadastrais no Ipasgo Saúde (SIGVIDAS)

• Alteração de Dados Cadastrais

• Alteração do tipo do plano (básico ou especial)

• Acesso ao Cartão Virtual

• Emissão de declaração de Cadastramento

• Opção de Contribuição: opção pelo desconto atuarial ou percentual do plano, para convênios

• Solicitação de Exclusão

• Desistência de Exclusão

• Relatório de Informação Cadastral (RIC)