Cidades Ipasgo quer recuperar R$ 200 milhões com auditoria de faturas Força-tarefa que foi instituída para gerir o instituto analisará todas as faturas para tentar enquadrar o orçamento do instituto em até R$ 1,5 bilhão até dezembro

A força-tarefa montada para auditar as faturas pagas pelo Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) pretende recuperar até R$ 200 milhões. Secretário-chefe da Governadoria, Adriano da Rocha Lima destaca que o trabalho precisará ser célere para que os fornecedores sejam pagos dentro do prazo previsto de 60 dias e antes que os valores ...