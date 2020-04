O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) firmou uma parceria com três hospitais na região metropolitana de Goiânia para a abertura de 94 leitos exclusivos para internação de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) e um acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, para a realização de monitoramento virtual das UTIs e consultas por telemedicina durante a pandemia.

Para que os contratos pudessem ser assinados, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) concordou em ampliar o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado em outubro de 2016, que regulariza o processo de escolha dos prestadores de serviço ao instituto. As permissões foram assinadas pela promotora de Justiça Villis Marra no final de março.

Desde segunda-feira, os usuários do Ipasgo que precisem de UTI para tratamento de coronavírus serão encaminhados por meio de regulação do plano de saúde para o Hospital Garavelo, que tem 56 leitos de UTIs e apartamentos, ou para o Hospital Órion, com 20 apartamentos e 8 UTIs. Já as crianças que precisem de internação serão levadas para o Hospital Goiânia Leste, com 10 leitos disponíveis.

O presidente do Ipasgo, Silvio Fernandes, afirma que a intenção do instituto com a criação destes leitos exclusivos, além de reforçar a atenção ao paciente com Covid-19, é aliviar a rede de unidades credenciadas para que possam continuar com seus respectivos atendimentos de emergência.

Fernandes cita como exemplo de sobrecarga da rede uma vez em que para atender uma criança com suspeita de coronavírus um hospital da rede precisou isolar todos os dez leitos que integravam a UTI, já que o espaço não era exclusivo para tratar de Covid-19.

O Ipasgo estima que, no melhor dos cenários, haverá a necessidade de uso de 450 leitos não simultaneamente para usuários do instituto tratarem do coronavírus. Dos cerca de 625 mil usuários, estima-se que mais de 200 mil sejam idosos ou de algum grupo de risco.

O presidente do instituto informou também que foi acordado com a rede credenciada uma maior agilidade para a prestação de atendimentos aos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), no qual está incluso tanto o coronavírus como H1N1 e outros vírus e agentes.

No caso da telemedicina, o Ipasgo fez um acordo com o Albert Einstein para atender aos casos suspeitos e confirmados de coronavírus classificados como de baixa complexidade, telemonitoramento dos pacientes graves em UTIs. A partir do fim de semana, os usuários vão poder ser consultados online por meio do aplicativo Ipasgo Fácil.