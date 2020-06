Cidades Ipasgo já tem quatro colaboradores infectados pela Covid-19 Funcionários estão afastados e recebendo acompanhamento

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) já tem quatro colaboradores infectados com o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Estes são os primeiros casos positivos para doença dentro do instituto desde maio. Em nota, o Ipasgo informou que os funcionários foram afastados e estão recebendo acompanhamento, sendo que desde o início da pandemia, o inst...