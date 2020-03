Atualizado às 18h21

O Instituto de Assistência aos Servidores de Goiás (Ipasgo) anunciou, nesta segunda-feira (16), que realizará a coleta em domicílio de material para diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o órgão, os serviços serão prestados em todas as regiões do Estado por meio de uma parceria do governo estadual com o Laboratório Padrão, inicialmente. A medida busca facilitar o acesso dos usuários do plano de assistência e desafogar as unidades de saúde. Um comitê também foi criado para discutir o novo coronavírus.

O atendimento domiciliar aos usuários do Ipasgo será feito para casos suspeitos que tenham pedido médico e o preenchimento do formulário específico do Ministério da Saúde, que são requisitos obrigatórios. O exame de diagnóstico custa R$ 150 e beneficiários do plano pagam 30% do valor, que é o correspondente ao definido pela coparticipação para o procedimento. O prazo para a liberação do resultado é de seis dias. “Para reduzir os valores do exame, haverá horários especiais que não demandarão outros custos, como a taxa para a coleta do material”, diz o órgão.

Segundo o Ipasgo, a coleta sem custo poderá ser feita para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que agendarem a realização dos exames para o período de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12h. Aos sábados, haverá taxa sem ônus para quem agendar a coleta para o período das 6h30 às 16h, independentemente da idade.

Para os demais horários, haverá taxa para o atendimento domiciliar. Para pessoas com mais de 60 anos, moradoras de qualquer bairro, a taxa será de R$ 10. Pessoas com menos de 60 anos terão o custo de R$ 25. Para usuários com menos de 60 anos, mas que moram em condomínios e bairros distantes, a taxa será de R$ 30.

O agendamento deverá ser feito por meio da Central de Atendimento do Laboratório Padrão em todo o Estado. O telefone é (62) 3221-9000. O atendimento está disponível das 6h às 20h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, será das 6h às 14h. Aos domingos e feriados, das 7h às 13h.

Veja abaixo as regras para a coleta para o diagnóstico de Covid-19:

Preço: R$ 150,00 e os usuários do Ipasgo pagam apenas 30% deste valor, que é o correspondente ao definido pela coparticipação para este procedimento

Unidade prestadora do serviço: Laboratório Padrão

Central de agendamento: (62) 3221-9000

Resultado: liberação em seis dias

Coleta sem custo: Para usuários com idade igual ou superior a 60 anos que agendarem a coleta para o período de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12h. Aos sábados, taxa sem ônus, independentemente da idade, para quem agendar a coleta para o período de 6h30 às 16h.

Taxas de atendimento domiciliar para os demais horários:

R$ 10,00 – para usuários com idade acima de 60 anos, independente do bairro

R$ 25,00 – para usuários com idade inferior a 60 anos

R$ 30,00 – para usuários com idade inferior a 60 anos, que residem em condomínios e bairros distantes