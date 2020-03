Atualizado às 21h09

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) estabeleceu um comitê de gestão contra o novo coronavírus (Covid-19). Algumas das medidas que estão sendo definidas e devem ser implementadas nos próximos dias são a coleta domiciliar de amostras para a realização do exame, auditoria 24 horas para acelerar internações e atendimento telefônico sobre a doença para usuários.

O Ipasgo, que atualmente atende cerca de 625 mil usuários, informou que foram suspensas a realização de eventos públicos e atendimentos dos grupos de ações preventivas em todas as suas unidades e que será realizado o escalonamento dos horários de entrada e saída de seus colaboradores, que utilizam o transporte público coletivo, sendo que os novos horários serão divulgados à partir de segunda-feira (16).

Atendimento telefônico

Uma das definições foi que será implementado um serviço de orientação via telefone para os usuários do plano. Ele funcionará em horário comercial e servirá para fornecer informação para os usuários tem como intuito evitar o máximo possível que as pessoas procurem unidades de saúde sem necessidade. A medida é para evitar superlotação e colapso nos hospitais e clínicas. De acordo com o Ipasgo, os protocolos para a execução deste teleatendimento estão em fase final de elaboração e o número do serviço será divulgado ainda na próxima semana.

Núcleo 24h

O instituto vai criar também uma auditoria 24 horas que vai trabalhar para acelerar o processo de acesso dos usuários que tenham o diagnóstico do novo coronavírus às Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). O núcleo especial de regulação vai contratar 14 médicos que irão trabalhar exclusivamente para estes casos.

Exames em casa

Outro serviço que será implantado, em parceria com os laboratórios conveniados a rede, será a coleta domiciliar de exames para os pacientes com suspeitas de coronavírus. O presidente do Ipasgo, Sílvio Fernandes, disse nesta quinta-feira (12), que o intuito é desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS). O Ipasgo explicou que a coleta domiciliar ocorrerá sempre que a houver indicação e solicitação médica, após a análise dos pacientes.

Na próxima semana, deve ser definido quais serão as unidades de saúde referência para o atendimento aos usuários da rede que estiverem com o novo coronavírus, sendo que existiram, pelo menos, alas exclusivas para o tratamento desses pacientes.