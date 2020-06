Cidades Ipasgo abre licitação no valor de R$ 38 milhões para substituir contrato com empresa de tecnologia Interrupção de contato com empresa que é alvo de investigação da Polícia Civil já havia sido recomendada pela CGE. Novo contrato terá duração de 12 meses

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) publicou um edital de licitação para substituir contrato com a empresa de tecnologia que é um dos alvos de operações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) que investigam fraudes e desvios no instituto. O processo licitatório vai ocorrer no dia 10 de junho na modalidade pregão elet...