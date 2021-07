O exuberante ipê-amarelo localizado na Avenida Contorno, ao lado do Parque Mutirama, pode ser tombado como patrimônio goianiense. A medida é defendida pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), que prepara relatório justificando a proposta que será encaminhada à Câmara Municipal de Goiânia para apreciação no segundo semestre do ano.

A árvore da Avenida Contorno tem cerca de 70 anos de idade. Ela é considerada o ipê mais velho e frondoso da capital.

O presidente da Amma, Luan Alves, explica que a iniciativa tem o objetivo de ressaltar o valor histórico e a importância paisagística do exemplar, além de ampliar os cuidados com a sua preservação. “O tombamento de uma árvore é uma ferramenta de reconhecimento da relevância ambiental e sociocultural de exemplares que fazem parte da história da cidade e ao mesmo tempo determina a preservação deles, tornando essas árvores imunes ao corte”, ressaltou.

Recorrente nos cenários da capital, o ipê já assumiu o papel de ser um dos símbolos de Goiânia. A bióloga da Amma Wanessa de Castro estima que haja cerca de 10 mil exemplares distribuídos pela cidade, segundo o último levantamento da pasta, com predominância para as espécies amarela e rosa.

O número tende a ampliar, pois, conforme ela explica, a planta é a preferida nas ações de distribuição de mudas organizadas pela Prefeitura de Goiânia. No entanto, ela esclarece que é necessário avaliar a metragem do local escolhido para o plantio. "O ipê-amarelo, por exemplo, cresce muito e não pode ser plantado embaixo de fiação ou em calçadas estreitas”, diz.

A árvore pode alcançar de 6 até 14 metros de altura e o tronco de 30 a 50 cm de diâmetro. Elas começam a florescer a partir do final de julho até setembro. Considerado madeira nobre, o ipê fornece material para estrutura de obras em ambientes externos, construções de pontes, vigas, esquadrias, pisos, escadas, móveis, peças, fabricação de instrumentos musicais, de portas e janelas, dentre muitas outras finalidades.