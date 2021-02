Cidades Investigado como um dos maiores fornecedores de pornografia infantil em Goiás é preso O auxiliar de serviços gerais, de 32 anos, foi preso, nesta quarta-feira (17), em Goiânia

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (17), em Goiânia. Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), o investigado que pode ser considerado um dos maiores armazenadores e fornecedores de pornografia infantil do Estado de Goiás. De acordo com a polícia, o auxiliar de serviços gerais armazenava e compartilhava as ima...