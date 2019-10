Cidades Investigação sobre morte de criança em Aparecida de Goiânia foca em motivação Victor Silva Gonçalves, de 6 anos, foi morto na madrugada do último sábado (14). Alvo era o pai dele

O delegado responsável pela investigação da morte de Victor Silva Gonçalves, de 6 anos, baleado na cabeça, na madrugada do último sábado (12), no Setor Pontal Sul I, em Aparecida de Goiânia, Eduardo Rodovalho, não acredita que a dívida que o suposto autor, um adolescente de 14 anos, tinha com o pai da criança, no valor de R$ 50 seja a motivação do crime. O investigador,...