MP dá início a apuração de 253 cargos criados na Câmara de Goiânia

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) instaurou uma notícia de fato para apurar a criação de 253 novos cargos comissionados na Câmara de Goiânia. Segundo o órgão, o documento foi encaminhado para ser distribuído a uma das promotorias de Justiça com atribuição na defesa do patrimônio público da capital, e foi instruído com base em reportagem publicada pelo POPULAR sobre o tema. A notícia de fato é uma demanda submetida à apreciação de procuradorias e promotorias de Justiça.

Na terça-feira (19), a Câmara aprovou a criação de 253 novos cargos comissionados na Casa, com impacto financeiro de R$ 974 mil por mês. As novas vagas foram abertas por meio de emenda incluída na proposta que tem como objeto principal a reforma dos gabinetes (aumento da verba de gabinete de R$ 62 mil para R$ 78 mil). Por se tratar de projeto de resolução, a matéria não precisa passar por sanção do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos).

Camelôs e lojas disputam região da 44 em Goiânia

Com a proximidade das festas de fim de ano e, consequentemente, aumento no movimento do comércio de Goiânia, lojistas do maior polo de moda do estado reclamam da presença de vendedores ambulantes no local. Presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER 44), Chrystiano Câmara, diz que, mais de três semanas depois do lançamento da Operação Boas Compras, a Prefeitura de Goiânia tem sido omissa na fiscalização.

Segundo o líder classista, as secretarias de Planejamento Urbano (Seplanh) e de Mobilidade (SMM) foram acionadas, em vão. “É lamentável, porque são nos três últimos meses do ano que temos o nosso melhor movimento”, afirma. De acordo com Câmara, nesse período os lojistas têm a expectativa de recuperar as perdas causadas pela pandemia e crise econômica. “Em vez disso, enfrentamos esta competição desleal contra camelôs que obstruem as ruas, atrapalham o trânsito e não pagam impostos.”

UFG recebe primeiro supercomputador de inteligência artifical da América Latina

Ainda sob o impacto do corte pelo governo federal de R $655 milhões para a ciência, a Universidade Federal de Goiás (UFG) dá, nesta quinta-feira (21), um passo gigantesco para consolidar a sua importância no cenário da Inteligência Artificial (IA). Às 10 horas será inaugurado o supercomputador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia), instalado no Instituto de Informática da instituição, aquisição de R$ 1,4 milhão, pagos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e pela Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE). A estrutura, a melhor do mundo em sua configuração e a primeira da América Latina, será entregue com 100% de sua capacidade comprometida até 2023.

O supercomputador, fabricado pela empresa norte-americana Nvidia e batizado de DGX A100 - 80Gb, tem poder de processamento equivalente a cerca de 100 mil computadores convencionais. Antes mesmo de sua chegada à UFG, o equipamento possibilitou o fechamento de contratos com valores superiores ao que foi investido em sua compra. A estimativa do Ceia é que até o final de 2022 o supercomputador renda novos contratos em cifras recordes. Inicialmente, entre outras ações, ele vai auxiliar com projetos de automação de textos jurídicos, demanda da PGE, que é parceira do Ceia.