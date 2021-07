Cidades Investigação sobre caixa d'água em Senador Canedo chegou até empresa responsável Apuração indica que estrutura foi compensação de condomínio executada por terceira

Após a queda do reservatório que destruiu casas e deixou um adolescente ferido em Senador Canedo nesta quinta-feira (8), agentes da Polícia Técnico Científica estiveram no local. Segundo os agentes, o trabalho de análise deve seguir durante esta sexta-feira (9). Além da verificação da estrutura, a polícia observará o projeto de construção. O Ministério Público do Estado de Go...