Cidades Investigação do caso de bebê espancado até a morte pelo padrasto é concluída em Rio Verde O agressor, que confessou o crime, foi indicado por homicídio duplamente qualificado, tortura e fraude processual; mãe é indicada por omissão de tortura

Foi concluída nesta quarta-feira (9) a investigação do caso do bebê de um ano e oito meses que foi espancado até a morte pelo padrasto, no Setor Pausanes, em Rio Verde, município do Sudoeste goiano. De acordo com a Polícia Civil (PC) o agressor, que confessou o crime, foi indicado por homicídio duplamente qualificado, tortura e fraude processual, uma vez que ele te...