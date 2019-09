Cidades Investigação deve adiar eleições na UEG Apuração de supostas fraudes no Conselho Universitário suspende reunião que decidiria sobre escolha de reitor e reestruturação, e pode anular decisão que validava votos de temporários

A investigação de suspeitas de irregularidades na escolha de integrantes do Conselho Universitário (CSU) da Universidade Estadual de Goiás (UEG) suspendeu a próxima reunião do órgão, marcada para nesta quarta-feira (2), e pode cancelar as decisões do último encontro do colegiado, no início do mês. Com isso, decisões relacionadas à eleição para a reitoria e o enxugamento...