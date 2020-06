Cidades Investigação de Rodney fica com PGJ por causa de foro privilegiado Rito se deve ao fato de secretário estar afastado por férias e gozar de prerrogativa do cargo. Apuração investiga acusações reveladas em áudio

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), órgão de direção superior do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), vai ser responsável pela investigação das acusações feitas ao secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda. Em paralelo, dois inquéritos estão em andamento na Polícia Civil para apurar as acusações e o vazamento do áudio do policial federal aposentado Jorge Caiado, primo do governador...