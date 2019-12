Cidades Investigação de falência da Borges Landeiro em Goiânia impacta outras empresas Pedido de recuperação de hospital com mesmos advogados da construtora é rejeitado após suspeita de fraude

O andamento de recuperações judiciais que têm relação com os advogados Alex José Silva e Ricardo Miranda Bonifácio e Souza vem sendo influenciado pela Operação Máfia das Falências, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que investiga fraude no processo de recuperação da construtora Borges Landeiro, cliente da dupla. Eles chegaram a ser presos preventivamente n...