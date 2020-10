Cidades Investigação da morte de vendedor da 44 continua Apesar da prisão de quatro suspeitos, delegado que cuida do caso ainda deve ouvir testemunhas

Apesar da prisão dos quatro suspeitos pela morte do vendedor de uma loja localizada em uma galeria na Rua 67-B, na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, as investigações continuam. O delegado que cuida do caso, Francisco Costa, informou que deverá colher mais provas e ouvir outras testemunhas para concluir o caso. Apesar de não dar detalhes, o delegado confirmou q...