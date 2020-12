Cidades Investigação contra o padre Robson volta a ser suspensa Desembargador derruba decisão do presidente do TJ-GO. Com isso, religioso e mais 17 deixam também de ser réus em ação impetrada pelo MP-GO no dia 7

Atualizada às 12h43. O desembargador Leobino Chaves atendeu a um pedido da defesa do padre Robson de Oliveira Pereira e derrubou o efeito suspensivo ao trancamento das investigações do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) contra o religioso e pessoas próximas a ele por suspeita de desvio de recursos da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) oriundos de d...