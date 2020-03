Cidades Investigação apura se condutor furou sinal na Perimetral Norte, em Goiânia Justiça arbitrou fiança de R$ 5 mil para Breno Marques, além da suspensão da CNH e a obrigação de participação em palestras sobre trânsito

A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do acidente que vitimou a professora de natação Mariana Alves Marques, de 24 anos, na manhã de domingo. A delegada que está responsável pelas investigações, Maira Bicalho, aguarda laudos de perícia que vão dizer se o condutor do carro em que a jovem estava furou o sinal vermelho ou se o motorista do caminhão teria alguma re...