Cidades Investigação aponta que vacinação amenizou gravidade de casos de Covid-19 em abrigo de Goiânia Dos 11 casos confirmados em asilo no setor Jaó, 8 são idosos e apenas uma moradora apresentou sintomas leves

Investigação da Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) divulgada neste domingo (30) apontou que a vacina Coronavac evitou casos graves de Covid-19 no abrigo Lar Hermes Amorim, que abriga 18 idosos no Setor Jaó, na região Norte da capital. No local, oito moradores e três dos 12 funcionários foram contaminados pelo vírus. Somente uma idosa apresentou coriza e um tra...