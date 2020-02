Cidades Investigação aponta que um dos maiores ladrões de banco do Brasil mantinha negócios em Goiás Preso na última quarta-feira (29) em Salvador, José do Carmo Silvestre, de 51 anos, integraria cúpula da facção paulista Primeiro Comando da Capital, que inclusive, tinha financiamento do mesmo. Polícia Militar de Goiás aponta que homem usava empresas no Estado para lavar dinheiro

As investigações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), que culminaram na prisão de José do Carmo Silvestre, de 51 anos, um dos criminosos mais procurados do Brasil, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, indicam ele mantinha negócios e outras relações no Estado. Os relatos são de que o homem conhecido como "Pintado" tem empresas no...