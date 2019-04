A atuação do advogado Emerson Thadeu Vita Ferreira perpassa a ascensão da facção carioca Comando Vermelho em Goiás, que atualmente domina o tráfico de drogas na Região Metropolitana de Goiânia. Em 2017, ele estava presente na queda de Thiago Topete, líder assassinado da ala C do presídio de Aparecida, grupo que é hoje fechado com o rival paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Manteve contato com o então foragido traficante conhecido como Zói Verde, o “Barão do Pó”, até a morte dele na Bolívia, no mesmo ano. Defendeu o “dono” do avião bimotor apreendido em Jussara, com mais de 600 kg de pasta base de cocaína, a maior apreensão do tipo da história do Estado. E no início deste mês passou cinco dias preso por suspeita de envolvimento com a cúpula goiana da organização criminosa do Rio de Janeiro.

Duas decisões judiciais, que concederam liberdade a Vita e um ex-assessor do Tribunal de Justiça, suspeito de vender sentenças, descrevem mais detalhes da última operação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) em que o advogado é alvo. Nos documentos, são enumeradas uma série de suspeitas de ações criminosas envolvendo Vita, que incluem vários inquéritos.

Em um período de seis meses, entre 2017 e 2018, a Polícia Civil identificou mais de 100 ligações entre o advogado e André Luiz de Oliveira Lima, traficante que comandava os negócios da facção em Goiás, de sua casa de luxo em Itajaí, litoral de Santa Catarina. Para os investigadores, o conteúdo das gravações dessas ligações, que ainda é sigiloso, demonstraria o vínculo do advogado com “a organização criminosa e sua subordinação ao líder da facção neste Estado”. Nessas conversas, Vita chamaria Andrezinho, como é conhecido, de “papai”.

Em março de 2018, André foi preso e, mais tarde, quando tornada pública a Operação Espectro, foi anunciado como o verdadeiro líder do CV, que comandaria o tráfico de cocaína da Bolívia para Goiás, de onde a droga seguia para Santa Catarina e duas favelas do Rio. Abaixo dele estariam traficantes mais conhecidos na época, como Stephan de Souza Vieira, o BH, e Leomar de Oliveira Barbosa, conhecido como Carioca ou Playboy. Ambos clientes de Vita.

Também há a suspeita de que Vita estaria envolvido na lavagem de dinheiro da facção. Ele seria o responsável por pagar boletos bancários do advogado de Andrezinho em Santa Catarina. Essa seria uma forma de enviar remessas de dinheiro de origem criminosa, que abasteceriam inclusive a esposa de Andrezinho.

Ex-assessor

Na mesma investigação, um celular de Vita foi apreendido. Nele havia “print screens” (imagem do que está presente na tela) de conversas com um contato denominado “TJGO Fórum” pelo aplicativo Telegram (similar ao WhatsApp). Nessas conversas, ficaria evidente que o servidor comissionado do Judiciário goiano, Carlos Eduardo Moraes Nunes, passaria informações privilegiadas para Vita em troca de vantagens econômicas. Em seu depoimento, o advogado disse que armazenou as conversas para sua defesa, já que apesar do servidor se oferecer, não teria feito as negociatas.

Por meio de nota, a defesa de Carlos Eduardo diz que “desconhece os documentos que integram o investigação”. Porém, afirma que o ex-assessor “não possui, nem mesmo nunca possuiu qualquer vínculo ou relacionamento com o advogado e investigado. “Carlos Eduardo continua colaborando com as investigações, não havendo qualquer interesse em omitir fatos, mas tão somente a obtenção da verdade, provando-se sua inocência”.

Suspeito de ter sumido com três processos no TJ

Emerson Thadeu Vita também foi alvo do Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Segundo investigação, o advogado é suspeito de ter sumido com três processos que envolviam seus clientes BH e Andrezinho. Em um dos casos, o advogado retirou o processo do Tribunal em dezembro de 2015 e nunca mais devolveu.

Em fevereiro do ano seguinte, chegou a apresentar um e-mail com recibo de devolução dos autos, com a assinatura de uma estagiária do Fórum. No entanto, a assinatura era falsa, conforme ficou comprovado em um exame grafotécnico, que identifica fraude em documentos. Com o avanço das investigações, o Gaeco descobriu que haviam outros dois processos com clientes de Vita que estavam desaparecidos.

Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça de Goiás informou que todos os processos desaparecidos foram reconstituídos e hoje tramitam normalmente. “Destacamos que a digitalização dos processos – totalmente realizada na parte cível – já está em andamento na área criminal. Com a digitalização, a possibilidade de sumiço é anulada completamente”, informa nota enviada pelo tribunal.

A reportagem tentou contato a advogada que defende Emerson Vita, mas não conseguiu completar a ligação.

Colaboração

O delegado titular da Draco, Alexandre Bruno Barros, informou que o advogado está colaborando com as investigações e não demonstra intenção de fuga. “Ele está se mostrando colaborativo, tem família e residência aqui (em Goiânia). A PC trabalha com a possibilidade de que ele não vai empreender fuga”, afirma. Vita e Carlos Eduardo foram soltos na última terça-feira por decisão judicial, já que o advogado estariam com problemas de saúde.

A soltura dele foi determinada após a apresentação de um atestado médico para a retirada de um cateter. Vita está proibido de exercer a advocacia, se ausentar da comarca e do País.

Segundo texto da decisão que soltou o advogado e o ex-servidor, não há, até o momento, nenhum indício de que o juiz Alexandre Bizzotto, da 3ª Vara Criminal da capital, titular da vara onde os crimes aconteceram, tinha conhecimento sobre os fatos investigados.

R$ 1 milhão em dinheiro sujo, literalmente

Depósitos com soma milionária foram levantados pelos policiais que investigam o advogado Emerson Thadeu Vita Ferreira, suspeito de integrar o Comando Vermelho em Goiás. Nos dias 2 e 15 de maio de 2017, o profissional recebeu em sua conta os valores de R$ 600 mil e R$ 400 mil respectivamente. O próprio motorista de Vita depositou o dinheiro vivo no banco.

Segundo relatório de inteligência financeira, as cédulas estavam “úmidas, malcheirosas, mofadas ou com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio, ou, ainda, que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não uniformes.”



Para os investigadores, isso é um sinal de que os valores são do crime organizado, já que seria comum nesse meio “esconder quantias enterradas ou em locais que possam molhar ou mofar a cédula até sua utilização.”

Em seu depoimento, Vita informou que os valores seriam correspondentes a honorários de seu cliente Marcelo Gomes de Oliveira, o Zói Verde, que já foi considerado o maior traficante de cocaína do Estado. No entanto, o traficante havia morrido menos de um mês antes dos depósitos serem feitos e a viúva dele negou aos investigadores que teria pago o advogado depois da morte do marido. Zói Verde foi aliado de Iterley Martins de Sousa, antigo líder da ala B do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, que atualmente é aliada do Comando Vermelho.

Titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), Alexandre Bruno Barros, diz que a Polícia Civil já sabe a origem desse dinheiro e qual o objetivo dele, mas afirma que ainda não é possível divulgar, para não atrapalhar as investigações. O delegado também diz que não pode divulgar qual seria a suposta motivação de Vita ter se encontrado com Zói Verde pouco antes dele morrer.

BH teria fugido com ajuda do defensor, que ganhou carro como pagamento

O advogado Emerson Thadeu Vita Araújo informou aos investigadores que passou a manhã no hospital e a tarde dormindo no dia em que seu cliente, Stephan de Souza Vieira, fugiu da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Conhecido pelo apelido de BH, Stephan era então conhecido como liderança da ala B e do Comando Vermelho, fugiu assim que foi transferido ao presídio, em novembro de 2017, e só foi recapturado mais de um mês depois em Cabo Frio, litoral carioca. Existe a suspeita que Vita facilitou a fuga, já que o carro utilizado na fuga, um Mercedez-Benz, estava em sua posse no dia da fuga e foi passado para o seu nome meses depois.

Em depoimento para os investigadores da Polícia Civil, Vita negou ter articulado a fuga do cliente. Ele informou que no dia da fuga entrou em uma clínica médica às 8h30 e saiu às 11 horas. Além disso, teria tomado remédios fortes, que o fizeram dormir até tarde.

No entanto, o próprio médico do advogado apresentou outra versão. O profissional disse que o procedimento médico durou de 8 horas até 8h40 e que os remédios administrados não afetavam o sono do paciente.

Vita também teria dito aos investigadores que estava com a Mercedez do cliente desde julho, época em que foi ameaçado de morte, pelo fato do veículo ser blindado. No entanto, garante que no dia da fuga, um colega de BH, Thiago Rodrigues de Siqueira, conhecido como Thiago Boquete, teria pego o carro de volta na hora do almoço e devolvido no final do dia. Thiago morreu em um confronto com a Polícia Militar no dia 6 de janeiro de 2018.

No dia da fuga de Stephan, um agente prisional informou que teria avistado um outro advogado de BH no presídio. Era Diego Rodrigues da Silva, que confirmou a informação, mas alegou que estava no local para visitar um irmão e não o cliente. Já Emerson Vita disse que Rodrigues estava no Semiaberto para verificar a transferência de BH.

Avião com cocaína era de cliente de Vita

Entre os clientes famosos do advogado Emerson Thadeu Vita Ferreira, está o dono do bimotor Piper Aircraft, apreendido com 660kg de pasta base de cocaína, na zona rural de Jussara, interior de Goiás, em junho de 2017. Segundo as investigações do caso, o dinheiro que comprou a aeronave teria saído da conta de Kléber Marques Correa, conhecido como Gordão.

De acordo com a Operação Espectro, do ano passado, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), Gordão seria responsável pelo gerenciamento do transporte de drogas e armas do Comando Vermelho em Goiás.

Na época da apreensão, o caso teve repercussão nacional, tanto pela quantidade da droga, a maior realizada em aeronave na história de Goiás, como pelo fato do bimotor ter decolado de uma fazenda do então Ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

A apreensão contou com um roteiro cinematográfico. O avião com a droga foi interceptado por um Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB). Como os pilotos do Piper não atenderam o pedido para pousar, foi executado um tiro de aviso e o bimotor fez um pouso forçado arriscado em uma fazenda.

Dono enganado

A apreensão da droga causou mortes no mundo do crime. Quando foi identificado e preso, o cliente de Vita, Kléber Gordão, informou que o dono da cocaína apreendida seria José Olímpio de Carvalho Neto, da facção rival, Primeiro Comando da Capital (PCC). No entanto, ele não era o verdadeiro dono.

No dia 20 de setembro de 2017, Netinho, como era conhecido, foi executado por homens encapuzados junto do irmão e de um funcionário, em uma loja de carros no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. A suspeita na época era que integrantes do próprio Comando Vermelho mataram o falso dono da droga.

A defesa de Kleber Gordão por Emerson Vita é apontada pelos investigadores da Polícia Civil como um “elemento de convicção” do seu envolvimento com a facção carioca.