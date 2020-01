Cidades Investigação analisa evidências e depoimentos de caso de irmãos mortos em Trindade Delegados Douglas Pedrosa e André Fernandes devem se reunir com peritos no Grupo de Investigações de Homicídios

Os delegados Douglas Pedrosa e André Fernandes devem se reunir na tarde desta segunda-feira (13) com peritos no Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) para discutir sobre o caso dos irmãos mortos em uma ação policial no setor Maysa I, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. O encontro será para discutir sobre as evidências e os depoimentos que já ...