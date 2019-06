Cidades Inverno deverá ser mais quente no Centro-Oeste e em mais duas regiões do país Estação começa na próxima sexta-feira (21)

O inverno começa na próxima sexta-feira (21), às 13h, devendo originar, ao longo dos próximos três meses, temperaturas acima da média para o período nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação se encerra na madrugada do dia 23 de setembro, quando dá lugar à primavera. Conforme explica o Inme...