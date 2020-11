Cidades Invasores de terra indígena ameaçam fiscais do Ibama no Pará Juiz ordenou que Polícia Federal atue no caso

Um grupo de invasores da Terra Indígena Apyterewa, no Sul do Pará, cercou uma base de fiscalização utilizada por equipes do Ibama, Funai e Força Nacional. Vídeos mostram um grupo de homens hostilizando a equipe de fiscalização e incendiando uma ponte de madeira que dá acesso à terra indígena. No início da tarde desta quinta-feira (19), o juiz federal de Redenção (...