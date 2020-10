Cidades Invasões em terras indígenas aumentam 135% no primeiro ano do governo Bolsonaro Dados fazem parte do relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, organizado pelo Conselho Indigenista Missionário

A invasão de terras indígenas mais do que dobrou no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro (sem partido), registrando um aumento de 135% em relação a 2018.Os dados fazem parte do relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, organizado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e divulgado na última quarta-feira (30).O relatório aponta um total de 256 inva...