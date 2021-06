Cidades Invasão na região Noroeste de Goiânia dobra de tamanho após tentativa de desocupação Área recebeu 150 novas famílias, conforme liderança. Local é destinado para habitação social, diz Secretaria de Planejamento

Após sofrer tentativa de desocupação no último fim de semana, uma invasão no Setor Estrela Dalva, em Goiânia, atraiu 150 novas famílias. De vários lugares, as famílias dizem que não fazem parte de nenhum movimento organizado, mas que, desamparadas, tentam pressionar pela posse da área. Os líderes baseiam a tentativa em um decreto municipal de 2016 que destina o terre...