Cidades Intoxicação por monóxido de carbono causou morte de família brasileira no Chile Eles inalaram gás tóxico que vazou de sistema de aquecimento do prédio onde estavam hospedados durante férias

Intoxicação por monóxido de carbono foi a causa da morte de seis brasileiros da mesma família, em 22 de maio, em Santiago, no Chile. Eles inalaram o gás tóxico que vazou do sistema de aquecimento do prédio onde estavam hospedados durante férias na capital chilena. Entre as vítimas estava a goiana Adriane Kruger, que morava em São Paulo. A família chegou a fazer uma vaquinha virtual para trazer os corpos ao Brasil...